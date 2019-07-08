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17:31, 08 июля 2019

Во время ремонта в одном из домов в Брюсселе обнаружен тайник со взрывчаткой и запасом поражающих элементов

Во время ремонта в одном из домов в Брюсселе обнаружен тайник со взрывчаткой и запасом поражающих элементов. Как сообщают местные телеканалы, заготовки для самодельных бомб напоминают изделия, которые террористы применяли во Франции и Бельгии. Вместе с этими материалами обнаружены детонаторы, ножи и кастеты.

Сейчас следствие разбирается, кому принадлежит содержимое схрона и для каких целей оно предназначалось.



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