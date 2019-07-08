Один из бенефициаров украинского телеканала NewsOne является совладельцем российского «Промсвязьбанка»

Один из бенефициаров украинского телеканала NewsOne, на котором планировался телемост с Москвой, является совладельцем российского «Промсвязьбанка». Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он напомнил, что через «Промсвязьбанк» Россия проводит свои оборонзаказы, а также финансирует войну против Украины.

По официальный данным, «Промсвязьбанк» на 100% принадлежит Росимуществу. Раньше его совладельцами были братья Дмитрий и Алексей Ананьевы.