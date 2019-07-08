У российского пловца Александра Попова запросили выписки со счетов по делу об Олимпиаде в Рио-де-Жанейро

Согласно показаниям бывшего губернатора бразильского города, россиянин получил взятку в обмен на голосование за Рио на выборах столицы Игр-2016.

Комитет по этике МОК запросил у Попова выписки со счетов за 2009 год. Бывший спортсмен рассказал РИА «Новости», что разбирательство пока проводится в рабочем порядке и его личного присутствия в комитете не требуется, но он готов вылететь туда по первому требованию.

Финансовыми поступлениями почетного члена МОК заинтересовались после того, как экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал во время судебного заседания рассказал, как некоторые члены организации получили деньги в обмен голоса на выборах. В числе взяточников Кабрал назвал имена Попова и главы Олимпийского комитета Украины Сергея Бубки. Согласно этим показаниям, девяти членам МОК было выплачено в общей сложности около 2 миллионов долларов.

Финальный этап выборов прошел в октябре 2009 года. Тогда Рио-де-Жанейро победил в третьем туре голосования, более чем вдвое опередив Мадрид.

Сам Сержио Кабрал ранее был приговорен к 100 годам тюрьмы за коррупционные преступления.