Грузинский телеканал «Рустави 2» извинился за своего ведущего Георгия Габунию, оскорбившего в прямом эфире Путина

Грузинский телеканал «Рустави 2» извинился за своего ведущего Георгия Габунию, оскорбившего в прямом эфире Владимира Путина.

Ранее оскорбления в адрес Путина на «Рустави 2» осудил глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе. По его мнению, это – грязная провокация, за которой стоит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и созданная им партия «Единое национальное движение». С осуждением телеканала выступила и президент республики Саломе Зурабишвили.

Тем временем в российской Госдуме звучат предложения принять заявление в связи с оскорблением главы государства в эфире грузинского телеканала.