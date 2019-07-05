Собственник украинского телеканала NewsOne вызван на допрос по делу о подготовке телемоста с Россией. Как заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, прокуратура готовит представление об аресте активов собственника NewsOne. Сам телеканал уже объявил об отмене эфира, сославшись на угрозы в адрес журналистов. Предполагалось, что телемост «Надо поговорить» пройдет 12 июля. Против такого эфира выступили в СБУ и Верховной Раде. Президент страны Владимир Зеленский назвал анонсированную передачу дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом.

По мнению адвоката Ильи Новикова, телемост отменили из-за негативной реакции граждан.

NewsOne входит в холдинг Тараса Козака — соратника прокремлевского политика Виктора Медведчука. Власти Украины допускают, что канал могут лишить лицензии.