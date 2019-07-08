Минэкономразвития просит Росстат и ЦБ провести расследование по факту досрочной публикации данных по инфляции. Преждевременное появление этой информации на сайте ЦБ министр экономического развития Максим Орешкин назвал абсолютно недопустимым. В ЦБ уже заявили, что не видят никаких оснований для проведения расследования.

Сегодня Банк России со ссылкой на Росстат сообщил, что инфляция в стране в июне замедлилась до 4,7% в годовом выражении. При этом Росстат официально не публиковал данные по инфляции за июнь.