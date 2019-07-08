Госдума внесла на рассмотрение вопрос о запрете импорта в Россию грузинских продуктов и денежных переводов в Грузию. Как заявил лидер думской фракции «ЕР» Сергей Неверов, «недружественные действия со стороны Грузии в отношении нашей страны продолжаются, имеются случаи нападения на наших граждан и откровенного хамства и оскорблений», это требует адекватного ответа. С сегодняшнего дня Россия по указу Путина приостановила авиасообщение с Грузией.