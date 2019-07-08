Из-за планов NewsOne провести телемост с Россией, на Украине заведено уголовное дело о покушении на госизмену

Из-за планов украинского телеканала NewsOne провести телемост с Россией, на Украине заведено уголовное дело о покушении на госизмену. Как пишет у себя в Фейсбуке генпрокурор Украины Юрий Луценко, все причастные — от владельца канала до ведущего, обнародовавшего анонс — вызваны на допрос. Как уточнила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, досудебное расследование будет вести Главное следственное управление СБУ. Следователям поручено допросить собственника канала Тараса Козака и генпродюсера Василия Голованова. Тарас Козак – народный депутат Украины, тесно связанный с прокремлевским политиком Виктором Медведчуком. В Генпрокуратуре Украины полагают, что конечные бенефициары канала NewsOne связаны с российским Промсвязьбанком. Козак также владеет телеканалом «112 Украина».