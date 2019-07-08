Российский Сочи стал претендентом на право провести чемпионат мира по бобслею и скелетону 2024 года

Это стало известно во время конгресса IBCF, который проходит в эти дни в Праге.

Генеральный секретарь международной федерации бобслея и скелетона Хайке Гроссванг сообщила, что помимо олимпийской трассы Санки, на которой проходили соревнования сочинских Игр на чемпионат 2024 года претендуют канадский Уистлер и немецкий Винтерберг. В последний раз мировая элита приезжала в Сочи в 2015 году на этап Кубка Мира еще до скандала с допингом в российском спорте. На трассе Санки доkжен был пройти предолимпийский чемпионат мира-2017, однако его перенесли в немецкий Кенигзее по рекомендации международного олимпийского комитета. Кроме того, ряд западных спортсменов пригрозили бойкотом соревнований, если Сочи не лишат этого права. В наступающем зимнем сезоне в России пройдет международные старты второго плана.

Этой зимой Чемпионат мира пройдет в немецком Альтенберге.