Журналистов МБХ-Медиа задержали у резиденции президента на Рублево-Успенском шоссе

Журналистов МБХ-Медиа Анастасию Кулагину, Марию Погребняк и Андрея Золотова задержали у резиденции президента на Рублево-Успенском шоссе, когда они пытались снять материал для сюжета об аварийном доме в селе Усово. В этом доме живут девять семей, его обещают расселить уже несколько лет. Полицейские объяснили задержание тем, что журналисты прошли пешком под знак «кирпич».

Кулагина сообщила, что у всех отобрали паспорта, посадили в автобус и везут в отделение полиции.