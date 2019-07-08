Следователи службы безопасности Украины 10 июля допросят собственника телеканала NewsOne, депутата Тараса Козака и генерального продюсера Василия Голованова, — сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

В воскресенье в эфире телеканала Россия было объявлено о том, что 12 июля пройдет телемост Киев-Москва совместно с NewsOne. В этой связи генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье о покушении на госизмену. NewsOne сегодня сообщил, что телемост не состоится.

Генпрокуратура Украины утверждает, что конечные бенефициары телеканал NewsOne связаны с российским Промсвязьбанком.

Сегодня в Киеве у здания телеканала NewsOne выставлен пикет. Акцию протеста под лозунгом «Нет информационной оккупации Украины» возглавил Святослав Вакарчук.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский назвал попытку проведения телемоста провокацией с целью расколоть украинцев. Зеленский предложил президенту Путину встретиться и провести переговоры по Донбассу. Эта встреча может состояться в Минске.

Кстати, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что абсолютно поддерживает предложение Зеленского, — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу белорусского руководителя.