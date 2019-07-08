Начальник отдела полиции по Басманному району Москвы Сергей Васильев уволен по итогам служебной проверки, — сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по Москве. Источник агентства утверждает, что увольнение связано с серией отравлений на Чистых прудах. Полицейские Басманного района задержали предполагаемого отравителя в начале июня, однако затем отпустили под подписку о невыезде. После этого он продолжил совершать преступления. Пострадали более 20 человек.