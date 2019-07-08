Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о покушении на госизмену на телеканал NEWSONE

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело о покушении на госизмену в связи с планами телеканала NEWSONE провести телемост с Россией. Собственник канала вызван на допрос. Готовится представление об аресте активов , — заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Владелец телеканала, депутат Тарас Козак он входит в первую десятку избирательного списка партии Виктора Медведчука, которого в СМИ называют кумом Владимира Путина.