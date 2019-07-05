Дмитрий Гудков пожаловался в СК на  кандидатов-самовыдвиженцев на выборах в Мосгордуму, которых поддерживает мэрия

Политик Дмитрий Гудков пожаловался в Следственный комитет на кандидатов-самовыдвиженцев на выборах в Мосгордуму, которых поддерживает мэрия. Гудков обвиняет их в подделке подписей избирателей. Об этом Гудков сказал «Эху Москвы».

В Подделке подписей подозревают, В частности, ведущего ТВЦ Романа Бабаяна, главу совета депутатов Марьиной Рощи Екатерину Игнатову и общественного деятеля Сабину Цветкову.