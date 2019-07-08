Украинский телеканал NewsOne отменил телемост с Москвой

Мероприятие было запланировано на 12 июля, но вызвало резкую реакцию украинских политиков и чиновников.

NewsOne объяснил отмену совместного с «Россией 1» телемоста «прямыми угрозами физической расправы». В сообщении на сайте украинского телеканала также говорится, что его имя стали использовать в предвыборной кампании некоторых партий, а против журналистов началась информационная кампания. В российском ВГТРК ответили, что для отмены телемоста нет никаких оснований.

Между тем, уже после объявления руководства NewsOne стало известно, что украинская генпрокуратура завела дело о покушении на государственную измену в связи с планами провести эфир. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава ведомства Юрий Луценко. По его словам, все причастные вызваны на допрос – начиная с владельца телеканала и заканчивая ведущим, который озвучил анонс телемоста. Кроме того, сейчас для передачи в суд готовится представление об аресте активов NewsOne, принадлежащего украинскому политику Виктору Медведчуку.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский назвал подготовку телемоста «дешевым, но опасным пиар-ходом» перед парламентскими выборами.