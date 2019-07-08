Министр торговли Британии планирует извиниться перед Иванкой Трамп после утечки писем британского посла в Вашингтоне
Министр торговли Великобритании Лием Фокс планирует извиниться перед дочерью и советником президента США Иванкой Трамп после утечки писем британского посла в Вашингтоне. Фокс сейчас находится с визитом в США и у него запланирована встреча с Иванкой.
Ранее британская Daily Mail обнародовала выдержки из дипломатических телеграмм, которые направлял в Лондон посол в США Ким Даррок. Он называл американского президента «некомпетентным» и «ненадежным», а его администрацию «исключительно неработоспособной».
Источник в британском правительстве подтвердил СNN подлинность этих писем, а британский МИД начал расследование утечки.
В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что Даррок сослужил плохую службу Великобритании.