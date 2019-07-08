Россия введет новые запретительные меры в отношении Грузии
Сегодня на совете Госдумы будет обсуждаться вопрос о запрете на поставки грузинского вина и воды, а также денежных переводов в Грузию. Об этом журналистам рассказал руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.
Со своей стороны представитель Справедливой России Михаил Емельянов предложил ввести «специфические меры» в отношении телеканала Рустави-2, например, запретить в российских СМИ рекламу продукции тех компаний, которые рекламируются на Рустави-2".
Напомним, — Россия уже ввела временный запрет на прямое авиасообщение с Грузией.