Россия введет новые запретительные меры в отношении Грузии

Сегодня на совете Госдумы будет обсуждаться вопрос о запрете на поставки грузинского вина и воды, а также денежных переводов в Грузию. Об этом журналистам рассказал руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.



Со своей стороны представитель Справедливой России Михаил Емельянов предложил ввести «специфические меры» в отношении телеканала Рустави-2, например, запретить в российских СМИ рекламу продукции тех компаний, которые рекламируются на Рустави-2".

Напомним, — Россия уже ввела временный запрет на прямое авиасообщение с Грузией.