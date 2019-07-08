Украинский телеканал NewsOne объявил об отмене телемоста с  Россией-1 под названием «Надо поговорить»

Как отмечается на сайте телеканала, это связано с прямыми угрозами физической расправы журналистам. В NewsOne подчеркивают, что передача должна была стать первым неполитическим телемостом между людьми.

Многие украинские политики, включая президента Зеленского назвали телемост провокацией, цель которой расколоть украинцев.

Владимир Зеленский предложил президенту Путину встретиться и поговорить в Минске, «обсудить, чей Крым и кого нет на Донбассе».

Телеканал Ньюз-Уан связывают с украинским политиком Виктором Медведчуком, которого в СМИ называют кумом Владимира Путина. Генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил о том, что собственник телеканала вызван на допрос по делу о подготовке телемоста с Россией. Готовится представление об аресте активов, — сообщает Интерфакс. Генеральная прокуратура расценивает подготовку телеканала как покушение на государственную измену.