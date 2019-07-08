Сборная Бразилии вернула себе титул Чемпиона Южной Америки 12 лет спустя

В финале, который проходил в Рио-де-Жанейро они победили Перу.

От бразильцев кроме победы ничего не ждали, тем более на своей земле. От Перу не ждали ничего вообще, особенно после того, как перуанцы проиграли хозяевам 0-5 в группе, но скромная команда сперва выбралась в четвертьфинал, а потом, победив Уругвай и Чили, вышла в финал. На этом миссию можно было считать успешной. Тем не менее, перуанцы дали бой и даже сравняли счет, который открыл Эвертон. Первый гол в ворота Бразилии на этом турнире провел Паоло Герреро, правда, с пенальти, кроме того, это был его первый мяч бразильцам. Прочим латиноамериканским командам он уже забивал. Сразу же после перерыва бразильцы снова вышли вперед. Гол на счету Габи Жезуса, который до этого сделал голевую передачу, а потом за излишнюю горячность он был удален. Молодой нападающий разревелся по пути в раздевалку. Окончательный счет установил с точки Ришарлисон – 3-1. Самым ценным игроком турнира признан бразилец Дани Алвес. Он приехал на турнир не имея команды.

Сборная Бразилии выиграла Копа Америка в 9 раз, но рекорд принадлежит Уругваю, который является 15-кратным чемпионом.