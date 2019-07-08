Иск будет рассматривать Мещанский суд Москвы, при этом дата заседания пока не назначена.

Рэпер Леван Горозия, выступающий под псевдонимом L’One, намеревается защитить права на свое сценическое имя и треки, записанные под лейблом Black Star. Его музыкант покинул еще в марте, однако в середине июня он пожаловался на попытки компании отобрать и псевдоним, и песни. В своем инстаграме L’One написал, что представители Black Star хотят забрать у него возможность выступать с написанными им же треками, а также «заткнуть рот». Рэпер также потребовал от лейбла предоставить финансовый отчет за 7 лет. Именно столько музыкант провел в Black Star. В ответ Тимати тогда ответил, что подписанный L’One контракт предполагает наличие прав на его песни именно у лейбла. Кроме того, рэпер и совладелец Black Star сказал, что его теперь уже бывший коллега подписывал договор «в трезвой памяти».

Ранее схожий конфликт между собой урегулировали Black Star и артист Егор Крид, чья настоящая фамилия Булаткин. При этом журнал StarHit утверждал, что права на псевдоним «Крид» за 250 млн рублей купил бизнесмен Борис Ротенберг. Сам музыкант и Тимати это отрицают.