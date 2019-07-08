В Греции на парламентских выборах победили консерваторы

Премьер-министром стал бывший банкир Кириакос Мицотакис.



Британская The Guardian называет результаты выборов в Греции — историческими. Партия 51-летнего банкира Кириякоса Мицотакиса получила 158 мест из 300. Новый лидер обещает стране экономические реформы, чтобы вывести её из затяжного кризиса.

Впрочем, местное издание Kathimerini называет Мицотакиса Дедом Морозом, который слишком много всего наобещал: «Он несёт лишь благую весть, что всё в стране будет хорошо. Но ему придётся примирить греков с новой реальностью — страну ждут новые экономические испытания на пути выхода их кризиса».

Frankfurter Allgemeine Zeitung наоборот питает надежды в отношении нового правительства, называя его серьёзным и умеренно-реформаторским и отмечая, что у нового премьера совсем немного времени, чтобы, пользуясь шансом, исправить ситуацию в стране.

Также приветствует консерваторов в Греции французская Le Point, подчеркивая, что это будет первый случай, когда страна-член ЕС, находившаяся во власти популистов, вернётся к модели традиционного Правительства: «Шума от популистов недостаточно, чтобы поднять зарплаты и пенсии. Для этого нужна здоровая экономика, которую ещё надо построить».

Немецкая волна отдельно отмечает неуспех националистов на выборах в Греции — им не удалось пройти 3-процентный заградительный барьер и попасть в новый состав парламента страны. Хотя ранее, эта партия была одной из самых популярных.

Эксперты издания полагают, что его победа поможет наладить отношения с Анкарой, у которой с Афинами был конфликт. Во всяком случае, будущему премьеру уже позвонил с поздравлениями президент Турции Эрдоган.

Эксперты полагают, что победа Мицотакиса поможет наладить отношения Греции с Турцией.