Z Архив новостей новости
5 0 6 0
14:07, 08 июля 2019

В Греции на парламентских выборах победили консерваторы

Премьер-министром стал бывший банкир Кириакос Мицотакис.

Британская The Guardian называет результаты выборов в Греции — историческими. Партия 51-летнего банкира Кириякоса Мицотакиса получила 158 мест из 300. Новый лидер обещает стране экономические реформы, чтобы вывести её из затяжного кризиса.
Впрочем, местное издание Kathimerini называет Мицотакиса Дедом Морозом, который слишком много всего наобещал: «Он несёт лишь благую весть, что всё в стране будет хорошо. Но ему придётся примирить греков с новой реальностью — страну ждут новые экономические испытания на пути выхода их кризиса».

Frankfurter Allgemeine Zeitung наоборот питает надежды в отношении нового правительства, называя его серьёзным и умеренно-реформаторским и отмечая, что у нового премьера совсем немного времени, чтобы, пользуясь шансом, исправить ситуацию в стране.
Также приветствует консерваторов в Греции французская Le Point, подчеркивая, что это будет первый случай, когда страна-член ЕС, находившаяся во власти популистов, вернётся к модели традиционного Правительства: «Шума от популистов недостаточно, чтобы поднять зарплаты и пенсии. Для этого нужна здоровая экономика, которую ещё надо построить».

Немецкая волна отдельно отмечает неуспех националистов на выборах в Греции — им не удалось пройти 3-процентный заградительный барьер и попасть в новый состав парламента страны. Хотя ранее, эта партия была одной из самых популярных.

Эксперты издания полагают, что его победа поможет наладить отношения с Анкарой, у которой с Афинами был конфликт. Во всяком случае, будущему премьеру уже позвонил с поздравлениями президент Турции Эрдоган.

Эксперты полагают, что победа Мицотакиса поможет наладить отношения Греции с Турцией.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Грузинский телеканал «Рустави-2» извинился перед зрителями за  оскорбления в адрес Владимира Путина В заявлении канала на его сайте говорится, что высказывания телеведущего Георгия Габунии не соответствует высоким стандартам «Рустави-2»...

5 103 6 7808
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Неужели вы думаете, что деньги, которые вкладываются в бомбы, ракеты или другие ужасные вещи, будут когда-то поставлены на службу бездомным детям, больным, старикам? Нет, конечно…

5 239 6 19212 05.07
#слушать 01:40:40 8читать $скачать 23.0 МБ
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Кому мешает «Яблоко» И здесь действия комиссий совершенно понятны: Васильевский — территория, где у «Яблока» всегда была большая поддержка. И где его очень боятся единороссы. Значит, как и на Петроградке, поставлена политическая задача — убрать любой ценой!..

5 80 6 7024 06.07
Kвыборы, политика, общество, события
Новости

В Госдуме призвали «морозить» отношения с Грузией после оскорбления в телеэфире в адрес Владимира Путина Об этом написал в своём «Телеграм-канале» член комитета по международным делам Евгений Примаков…

5 83 6 8370
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Неожиданный и неадекватный выхлоп экстремизма Шакалы заткнутся. У России и Грузии есть будущее. Мы, две нации, любим друг друга, несмотря на подонков, и это главное. Мы справимся…

5 141 6 15942 08:10
Kгрузия, рф, политика, конфликты, общество, тв, сми, скандалы, мнения
Голосование
Государство имеет право утаивать от общества информацию о деталях расследования трагедий?
5 154 6 18664 03.07
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

Есть один вопрос. Ценит ли государство этих людей, которые погибли? Мы не знаем этих людей, поэтому говорить, герои это или не герои – но уж явно не преступники – очень трудно…

5 68 6 8264 07.07
#слушать 50:39 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kполитика, общество, власть
Блоги

«Рустави-2»: Форма выражения Георгия Габуния не соответствует высоким стандартам канала Грузинский телеканал извинился перед зрителями за оскорбления в адрес Владимира Путина…

5 114 6 13908 11:22
Kгрузия, тв, скандалы, конфликты, рф, власть, путин, общество, события
Голосование
Как вы относитесь к опозданиям Путина?
5 81 6 10796 05.07
Новости

В Совете Федерации отреагировали на оскорбления в эфире грузинского телеканала в адрес Путина Россия не должна поддаваться на провокацию, сказал зам.пред комитета по международным делам Андрей Климов…

5 52 6 7050
Блоги

Илья Варламов блогер

Жыве Беларусь! Сильной и независимой страна будет тогда, когда вам будет глубоко безразлично, кто и как в другой стране на своём языке произносит название вашей страны…

5 302 6 41736 04.07
Kязыки, белоруссия, украина, молдавия, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Если у кого-то в голове ещё играет ветер, советую опомниться! Мы победили отряды международных террористов, восстановили республику, дали возможность учиться, работать, достойно жить. Если кто-то выбирает иной путь — путь террора, ответные меры буду в высшей степени жёсткими…

5 72 6 16605 01.07
Kобщество, террористы, чечня, мнения
Интервью A-Team

Виктор Ерофеев гость: Виктор Ерофеев писатель

Я же не анархист, чтобы не любить государство. Есть государства, которые все, мне кажется, более-менее уважают. Как Швейцарию, например…

5 97 6 14026 03.07
#слушать 51:30 8читать $скачать 11.8 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи
Блоги

+ Владимир Путин встретился в Ватикане с Папой Римским Владимир Путин встретился в Ватикане с Папой Римским Путин подарил понтифику икону в ризе «Святые Петр и Павел», альбом с работами Микеланджело и DVD-диск с фильмом Кончаловского «Грех» о жизни этого художника и скульптора

5 59 6 8970 04.07
8читать ;смотреть
Kпутин, ватикан, церковь, видео, события
Блоги

+ Сотрудники Ярославского моторного завода выступили против санкций в отношении группы компаний ГАЗ Сотрудники Ярославского моторного завода выступили против санкций в отношении группы компаний ГАЗ Они посвятили этому песню и сняли клип…

5 58 6 8728 04.07
8читать ;смотреть
Kпроизводство, санкции, ярославль, общество, события
Блоги

Владимир Путин: Сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором нахожусь Накануне официального визита в Италию президент РФ дал интервью крупнейшей итальянской газете Corriere della Sera…

5 172 6 26583 04.07
Kпутин, политика, италия, события

Популярное за неделю

Новости

Грузчикам в аэропорту Шереметьево повысили зарплату до 200 тысяч рублей Это в 5 раз больше прежней…

5 43 6 32029
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Честно говоря, меня удивляет: чтобы увидеть дно, совсем не надо рисковать жизнью, можно просто включить один из федеральных каналов и наслаждаться этим зрелищем абсолютно безопасно в течении многих часов…

5 64 6 129297 03.07
#слушать 51:17 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи
Голосование
В России остались генералы ФСБ, на чьих счетах нет миллионов долларов?
5 73 6 20522 02.07
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Исследователи дна Ну даже если оставить в стороне мораль, а подойти к вопросу инструментально: что мы приобрели на всем этом, кроме новых имперских галлюцинаций?..

5 610 6 329396 03.07
Kлошарик, политика, общество, путин, трагедии, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это государство не умеет профессионально исполнять свои обязанности как в том, что касается сгоревшего «Лошарика», так и в том, что касается ареста преступника, который в центре Москвы грабит прохожих…

5 52 6 92269 06.07
#слушать 49:45 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kполитика, видео, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7934542
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4103650

Сегодня в эфире