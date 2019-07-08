Украинский телеканал Ньюз-Уан отменил телемост с Москвой из-за угроз жизни журналистов

В адрес сотрудников канала и их семей поступают прямые угрозы физической расправы.

Телемост совместно с каналом Россия-1 был намечен на 12-е июля. Председатель украинского парламента Андрей Парубий предложил лишить телеканал Ньюз-Уан лицензии. Канал принадлежит политику Виктору Медведчуку, который называет себя кумом Владимира Путина.

Украинский президент предложил Владимиру Путину провести переговоры в Минске. Принять участие во встрече должны лидеры США, Великобритании, Германии и Франции, — сказал в своем видеообращении Владимир Зеленский: «Хочу обратиться к президенту России Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказывается ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить. Ведь надо же поговорить, правда?»

Владимир Зеленский также назвал анонсированный телемост между Украиной и Россией «дешевым, но опасным пиар-ход перед выборами».