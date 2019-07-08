«Единая Россия» инициирует запрет на поставки грузинского вина и воды

Предлагается также запретить денежные переводы из России в Грузию, — сообщил глава фракции в Госдуме Сергей Неверов. В качестве причины такого шага он сказал, что в Грузии присутствуют русофобские настроения: «туристов из России останавливают и срывают георгиевские ленточки», — цитирует ТАСС.

Между тем, накануне в прямом эфире грузинского телеканала «Рустави-2» телеведущий Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина и его покойных родителей. Журналист больше минуты ругался матом на русском языке и оскорблял Владимира Путина.

Из-за стихийной акции протеста у здания телеканала, Рустави-2 прервал вещание на несколько часов. Телеканал извинился за ведущего, но только перед зрителями.

Брань в Рустави-2 это провокация Михаила Саакашвили, — считает бывший спикер парламента, одна из лидеров оппозиции Нино Бурджанадзе. О возможной связи Саакашвили с произошедшим заявили и в правящей партии Грузии.

Руководство Грузии и многие граждане в соцсетях осудили оскорбления в адрес президента России. Об этом сказал «Эху Москвы» автор Телеграм-канала о Грузии, живущий в Тбилиси Николай Левшиц.

В Совете Федерации считают, что Россия не должна реагировать на такие провокации – во всяком случае, такую позицию озвучил зам.пред комитета по международным делам Андрей Климов.



Напомним, — Россия сегодня полностью прервала авиасообщение с Грузией из-за массовых протестов в Тбилиси.