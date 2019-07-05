Гражданина Того выслали из России из-за отсутствия заявления о предоставлении убежища

Гражданина Того Бозобэйида Батома выслали из России из-за отсутствия заявления о предоставлении убежища. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» старший инспектор по особым поручениям пресс-службы МВД России по Брянской области Алексей Лепешко.

Как рассказали в пресс-службе, после помещения гражданина Того в центр временного содержания иностранных граждан от его законного представителя поступило заявление с просьбой «разъяснить порядок предоставления временного убежища». Для этой цели иностранцу предоставили переводчика, однако после этого ни от гражданина, ни от его представителя заявления о предоставлении убежища не поступало, добавили в МВД.

Как отмечает пресс-служба, иностранец находился на территории России с декабря 2014 года. В Брянской области он был с 20 июня этого года, после того как власти Белоруссии передали его России в порядке реадмиссии, из-за незаконного нахождения гражданина Батома в этой стране.

Бозобэйидо Батома — бывший гвардеец боевого подразделения Республики Того, участвовавший в разгоне антиправительственных митингов. После того как он отпустил на свободу двух протестующих и отказался участвовать в устранении лидера местной оппозиции, власти республики объявили его предателем и поместили в тюрьму, где он подвергался пыткам.

В 2014 году ему удалось бежать в соседнюю Гану. Там, по данным правозащитников, его ждал один из оппозиционеров, которого он спас из заключения. Из Ганы он прилетел в Москву.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев признало Батому беженцем, нуждающимся в международной защите. На родине ему грозит смертная казнь.