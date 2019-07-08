Зеленский предложил Путину встретиться в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в Минске. «Обсудим, чей Крым и кого нет на Донбассе», — добавил Зеленский. Он также считает, что в переговорах должны принять участие лидеры США, Великобритании, Германии и Франции.

Зеленский раскритиковал идею телемоста между украинским телеканалом Нью-Уан и каналом Россия. Он назвал это «дешевым, но опасным пиар-ходом», направленным на разделение украинского общества.

В Кремле пообещали рассмотреть инициативу Зеленского о переговорах в Минске.