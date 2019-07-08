Спикер Верховной рады призвал лишить украинский телеканал NewsOne лицензии за попытку провести телемост с Москвой

Президент Владимир Зеленский в эти минуты проводит совещание, посвященное ситуации.

«Дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами» — так Владимир Зеленский назвал готовящийся телемост между Москвой и Киевом. По словам президента Украины, мероприятие направлено на разделение страны на два лагеря. Видеообращение главы государства было опубликовано на странице в «Фейсбуке». Ранее представитель Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук пообещал, что в ближайшее время президент примет некое решение, направленное на защиту в том числе информационной безопасности Украины.

О проведении телемоста между телеканалом «Россия 1» и украинским NewsOne было объявлено накануне. Эфир запланирован на вечер 12 июля и позиционируется как «откровенный разговор между простыми людьми». Мероприятие вызвало резкую реакцию украинских политиков и чиновников: в частности, СБУ предложила ввести санкции против NewsOne, а спикер Верховной рады Андрей Парубий высказался за отзыв лицензии у телеканала.

В своем обращении Зеленский также обратился к президенту России Владимиру Путину и предложил встретиться в Минске.