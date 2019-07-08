Российская пара впервые выиграла чемпионат мира по пляжному волейболу

В финале Вячеслав Красильников и Олег Стояновский победили немецкий дуэт.



Победу Красильникова и Стояновского вряд ли можно считать сенсацией. В рейтинге международной федерации они занимают третье место. Кроме того, Красильников в паре с Никитой Ляминым уже завоевывал бронзу два года назад и вот теперь добился лучшего результата для отечественных волейболистов. Финал против Клеменса Викле и Юлиуса Толе вышел очень сложным. Наши ребята проиграли первый сет и им пришлось приложить все силы для того, чтобы добиться права сыграть тай-брейк. Вторая партия закончилась в пользу россиян, впрочем, как и третья, укороченная, которую они выиграли со счетом 15:11. Стояновский начал играть с Красильниковым меньше года назад. Он стал самым молодым чемпионом мира в этом довольно пожилом виде спорта. Олегу 22 года и 8 месяцев. В качестве гонорара наши спортсмены получат 60 тысяч долларов.

Помимо золотых медалей Красильников и Стояновский получили право выступить на Олимпийских Играх в Токио.