Лишь 15% россиян абсолютно уверены, что проблемы, поднятые на Прямой линии с Владимиром Путиным, будут решены

Это следует из результатов опроса «Левада-центра».

Общее число тех, кто считает, что проблемы, освещенные на Прямой линии с Путиным, так или иначе могут быть решены, составило 63%. При этом 48% ответили на этот вопрос «возможно». Еще 29 процентов россиян, напротив, полагают, что поднятые проблемы решены не будут. Каждый десятый от общего числа, как сообщает «Левада-центр», в этом вопросе категоричен. В то же время примерно треть опрошенных полностью удовлетворена ответами, прозвучавшими в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным». 16%, напротив, остались ими полностью недовольны. Также, согласно опросу «Левада-Центра», количество тех, кто смотрел трансляцию, сократилось до 35% — это минимум за 8 лет. Почти каждый второй признался, что слышал о прямой линии, но не знал, о чем идет речь, а каждый десятый сказал, что и вовсе об этом формате слышит впервые.

По данным аналитиков Mediascope, прямую линию с Владимиром Путиным в этом году посмотрели чуть более 5 млн человек.