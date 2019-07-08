Житель ЮАР, который был отобран из миллиона желающих для полёта в космос, разбился на мотоцикле

Об этом пишет британская газета «Гардиан». Погибший в ДТП 30-летний Мандла Масео работал ди-джеем и в 2013 году успешно прошёл испытания в Американской космической академии на право стать первым астронавтом из африканцев. Это был проект по развитию космического туризма. Были отобраны 23 человека, которые полетят на суборбитальном космическом корабле «Линкс Марк-2». Запуск был намечен на 2015 год, но до сих пор не состоялся.