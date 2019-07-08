В правящей партии Грузии связали оскорбления в телеэфире в адрес Путина с Михаилом Саакашвили

«Попытка штурма парламента и вчерашнее выступление на «Рустави-2» — звенья одной цепи», — заявил один из лидеров «Грузинской мечты» Георгий Вольский. По его словам, это часть многолетней войны против грузинского народа Михаила Саакашвили и его партии «Единое национальное движение».

Накануне телеведущий канала «Рустави-2» нецензурно высказался о Владимире Путине и его покойных родителях. Президент Грузии и премьер-министр осудили произошедшее и расценили это как провокацию.