Женская сборная США в четвертый раз в своей истории стала чемпионом мира

В финал впервые пробилась сборная Голландии. Экс-чемпионки мира из Норвегии и Германии вылетели в четвертьфинале. Несмотря на старания своего вратаря Сари ван Вендалл, которую признали лучшим голкипером турнира, голландки уступили 0-2. Первый гол с пенальти забила Меган Рапино, которая уже прославилась громким заявлением о том, что без геев победить на чемпионате невозможно. Сама она живая иллюстрация этого тезиса. Меган недавно призналась в своей нетрадиционной ориентации, а играет она лучше всех. Рапино стала не только самой ценной футболисткой чемпионата, но и лучшим бомбардиром. Как и еще две девушки она забила шесть мячей. В раздевалке после победы Меган станцевала тверк. За несколько минут до этого она получила золотые медали от Президента Франции Эммануэля Макрона.

Российская команда не смогла пробиться на чемпионат мира. В последний раз наши девушки принимали участие в турнире в 2003 году.