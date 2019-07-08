Суд в Татарстане закрыл дело о неуважении к власти из-за поста про «Единую Россию»

Это как минимум второе подобное прекращенное разбирательство.

Речь идет о деле жителя Татарстана Максима Семина, который в соцсети «ВКонтакте» под именем «Злой помбур» дал «негативную оценку деятельности» политической партии. Об этом, как пишет интернет-издание «МБХ медиа», говорится в постановлении Сармановского районного суда республики. Сама партия в решении при этом не уточняется. Суд решил, что в поступке Семина отсутствует состав правонарушения. По данным интернет-издания «Медиазона», речь может идти о публикации, где автор поста назвал «Единую Россию» «шайкой, збродом воров и мошенников», которые «жрут и не краснеют». Саму публикацию Семин при этом адресовал президенту Татарстана Рустаму Минниханову. О том, что дело закрыто, стало известно только сейчас, хотя заседание прошло еще в конце июня. Тогда же суд в Хакасии прекратил дело против жителя Красноярска Вячеслава Шоева из-за поста о главе региона Валентине Коновалове, в котором он был назван «гаденышем и засранцем».

Тем временем глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале ранее сообщал, что в России уже возбуждено более 20 дел о неуважении к власти.