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12:00, 08 июля 2019

Спикер Верховной рады Украины призвал лишить канал Newsone лицензии за попытку провести телемост с Москвой

Саму идею теледебатов Андрей Порубий назвал провокацией антиукраинских сил и информационным прорывом врага, передаёт ТАСС. Председатель парламента уверен, что телемост не состоится. Как передаёт ТАСС, телеканал Newsone входит в медиа-группу Украинского политика Виктора Медведчука, который является кумом президента России Владимира Путина.
Накануне стало известно, что телеканал Россия-1 намерен 12 июля провести телемост Киев – Москва. Как передаёт Интерфакс, в этой связи глава Службы безопасности Украины инициирует заседание Совета национальной безопасности обороны.

В СБУ уточнили, что на заседании СНБО предлагается ввести персональные специальные экономические и другие санкции в отношении юридических лиц, которые осуществляют вещание под логотипами «112 Украина» и «Ньюсван». Соответствующее решение должно быть закреплено указом президента Украины, отметили в ведомстве.



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