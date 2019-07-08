Спикер Верховной рады Украины призвал лишить канал Newsone лицензии за попытку провести телемост с Москвой

Саму идею теледебатов Андрей Порубий назвал провокацией антиукраинских сил и информационным прорывом врага, передаёт ТАСС. Председатель парламента уверен, что телемост не состоится. Как передаёт ТАСС, телеканал Newsone входит в медиа-группу Украинского политика Виктора Медведчука, который является кумом президента России Владимира Путина.

Накануне стало известно, что телеканал Россия-1 намерен 12 июля провести телемост Киев – Москва. Как передаёт Интерфакс, в этой связи глава Службы безопасности Украины инициирует заседание Совета национальной безопасности обороны.

В СБУ уточнили, что на заседании СНБО предлагается ввести персональные специальные экономические и другие санкции в отношении юридических лиц, которые осуществляют вещание под логотипами «112 Украина» и «Ньюсван». Соответствующее решение должно быть закреплено указом президента Украины, отметили в ведомстве.