Сенатор Климов считает, что России и Грузии не стоит усугублять конфликт из-за инцидента на грузинском ТВ

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал оскорбительными нецензурные высказывания ведущего на телеканале «Рустави-2» в адрес руководства России. Однако он считает, что России и Грузии не стоит усугублять конфликт из-за этого инцидента. Об этом сенатор сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«С одной стороны, это возмутительное событие. Мы решительно это осуждаем. С другой стороны, Тбилиси серьезно постарался дезавуировать эту проблему на достаточно высоком уровне. Поэтому усугублять российско-грузинский конфликт, который обострился не по нашей вине, не нужно», — сказал А.Климов.

С точки зрения сенатора, эскалация была бы «на руку тем, кто не любит Россию и не хочет, чтобы вокруг ее границ с Грузией было спокойствие».

В воскресенье телеведущий Георгий Габуния в своей воскресной авторской передаче «Постскриптум» на телеканале «Рустави-2» больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России.

Высказывания Габунии резко осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, экс-глава МИД Михаил Джанелидзе. Критике телеведущего подверг и гендиректор телеканала Ника Гварамия.