Рэпер L-One подал в суд на компанию «Блэк стар» и её владельца рэпера Тимати

Как сообщает телеканал «Дождь», рассматривать дело будет Мещанский суд Москвы. Дата первого заседания пока не назначена.

Музыкант Леван Горозия, известный как L-One, покинул «Блэк стар» в марте, а в июне пожаловался на то, что продюсерская компания пытается отнять у него имя, написанные им песни и возможность выступать. Ранее аналогичные проблемы возникли у Егора Крида. По данным СМИ, торговый знак «Крид» выкупил у Тимати за 250 миллионов рублей миллиардер Борис Ротенберг.