США пригрозили Ирану новыми санкциями и дальнейшей изоляцией

Так в Вашингтоне отреагировали на планы Тегерана повысить уровень обогащения урана.

Иранский МИД объявил в воскресенье, что больше не намерен придерживаться лимита по обогащению урана в 3,67 процента , установленного сделкой с США, и намерен довести обогащение до «уровня своих потребностей». Госсекретарь США Майк Помпео в ответ пригрозил Тегерану новыми санкциями и дальнейшей изоляцией. Иранский режим, вооруженный ядерным оружием, будет представлять еще бОльшую угрозу для мира, заявил Помпео. При том, что Иран заявляет о намерении продолжать обогащение Ирана до уровня, необходимого для производства топлива для атомных электростанций, иранские официальные лица сделали несколько заявлений, направленных на деэскалацию отношений — они настаивают, что Иран не намерен получать ядерное оружие и заявляют, что верховный лидер страны Али Хаменеи запретил использование ядерного оружия. Несколько недель назад США и Иран оказались на грани прямого военного конфликта — после того, как Иран сначала напал на два нефтяных танкера в Оманском проливе, а затем сбил американский дрон. Самыми миролюбиво настроенным в отношении Ирана в администрации Трампа оказался сам президент США — вопреки милитаристским настроениями Госсекретаря Помпео и своего советника по национальной безопасности Джона Болтона, который предлагает бомбить Иран, Трамп, по его словам, остановил одобренный военный удар по Ирану за 10 минут до его нанесения. Президент США предпочитает сдерживать Иран санкциями — в частности, в отношении Али Хаменеи и афиллированных с ним лиц, которым был закрыт доступ ко всем финансовым операциям.

Несколько недель назад США и Иран оказались на грани военного конфликта после того, как Исламская республика сбила американский беспилотник.