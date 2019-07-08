Губернатор Архангельской области Игорь Орлов осенью может уйти в отставку

Об этом сообщили РБК три источника, близких к Кремлю. Протесты из-за строительства мусорного полигона в Шиесе политологи опрошенные изданием называют одной из причин отставки.

Свой пост Игорь Орлов скорее всего оставит в рамках очередной ротации губернаторского корпуса. В Архангельской области губернатор не популярен. У него высокий антирейтинг, регион близок к потере управления, сообщил РБК один из собеседников, близких к администрации президента. Орлов согласно опросам входит в тройку губернаторов, замены которых жители хотят больше всего. На показателях главы Архангельской области сказывается негативное отношение жителей к строительству мусорного полигона в Шиесе. Люди активно протестуют против свалки и ввоза туда мусора из Москвы. Один из собеседников РБК, близкий к Кремлю уверяет, что причина предстоящей отставки Орлова не в мусоре, а в провале выстроенной им системы управления. Впрочем, политологи, опрошенные изданием, уверены: Шиес уронил рейтинг губернатора. И теперь интересно кто его заменит и какую политику новый глава региона поведёт в отношении полигона. Орлова последнее время освистывают как только он появляется на публичных мероприятиях. Так было на Дне России в июне и спустя пару недель на Дне города в Архангельске.

Покинуть свой пост в скором времени может и губернатор Ростовской области Василий Голубев, а также руководители ещё нескольких регионов, прогнозируют источники РБК, близкие к администрации президента.