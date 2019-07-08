Желающим стать грузчиками в аэропорту Шереметьево обещают зарплату в 55 тысяч вместо 200 тысяч.
Это следует из объявления на сайте «Хедхантер» от компании «Шереметьево «Хэдлинг». Между тем, газета «Ведомости» со ссылкой на источники пишет, что гендиректор аэропорта Михаил Василенко на совещании в Минтрансе сказал, что зарплату грузчикам повысили в 5 раз, и теперь она превышает 200 тысяч рублей. Правда, по словам, гендиректора Шереметьево, даже это не помогло решить проблему с задержками выдачи багажа, пишут «Ведомости».