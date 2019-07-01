В Совете Федерации отреагировали на оскорбления в эфире грузинского телеканала в адрес Путина

Россия не должна поддаваться на провокацию, сказал «Эху Москвы» зам.пред комитета по международным делам Андрей Климов.

Накануне в вечернем эфире телеведущий канала «Рустави-2» нецензурно высказался о президенте России и его покойных родителях. На сайте канала размещено заявление, где говорится, что «Рустави-2» приносит извинения зрителям. Там же отмечается, что резкая реакция грузинских властей, которые выступили с осуждением, является ограничением свободы слова.