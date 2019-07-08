Сборная Бразилии в девятый раз выиграла Кубок Америки – футбольный чемпионат южноамериканского континента

Эти сборные уже встречались в группе и Бразилия не оставила соперникам никаких шансов , забив им пять мячей. Понятно, что к финалу перуанцы набрали форму и так просто игру отдавать не собирались. Тем не менее, Бразилия быстро повела, усилиями будущего положительного и отрицательного героя матча. Габриэл Жезус обыграл защитника на правом фланге и перевел мяч забытому в штрафной Эвертону 1-0. Перуанцы отыгрались с пенальти. Мяч на счету 35-летнго Паулу Герреро. Бразилия была последней командой на континенте, которой он еще не забивал. Тем не менее, хозяева снова вышли вперед. Жезус на этот раз отличился сам. Во втором тайме он собрал полный комплект. Судья удалил форварда за вторую желтую карточку. На последних минутах Ришарлисон реализовал пенальти и Бразилия победила 3-1. Спустя 12 лет селесао снова стали победителями Копа Америка.

Лучшим игроком турнира признан 37-летний бразильский защитник Дани Алвес. Парадокс состоит в том, что клуба у него сейчас нет.