Россия в скором времени начнёт признавать решения иностранных судов по делам бизнеса

Россия, США и ряд других стран на прошлой неделе приняли Конвенцию о взаимном признании и исполнении судебных решений по гражданским или торговым делам. Документ подписали на Гаагской конференции по международному частному праву. Москва после ратификации будет обязана признать решение иностранного суда так как если бы его вынесла российская инстанция, пишет РБК. Это первый универсальный механизм, который позволит полностью регулировать исполнение в России решений судов за рубежом по бизнес-спорам, отмечает СМИ. Под действие Конвенции не подпадают дела о банкротстве, интеллектуальной собственности, семейные споры или споры о доходах. Страны, которые ратифицируют конвенцию, создадут единое правовое пространство, устранив барьеры в решении коммерческих споров, отмечают собеседники РБК. Сейчас договоров о взаимном признании судебных решений у России с крупнейшими странами, включая США, Великобританию, Францию и Германию нет. Поэтому иностранные суды также могут не исполнять решения российских в отношении своих компаний.



Когда Россия ратифицирует конвенцию не уточняется.