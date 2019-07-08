В Шереметьево грузчикам повысили зарплату до 200 тысяч рублей

Руководство аэропорта пошло на такой шаг в попытке решить проблему с задержками выдачи багажа, но это не помогло.

Руководство компании «Шереметьево Хэндлинг», отвечающей за багаж в аэропорту, в пять раз повысило грузчикам зарплаты. В мае они получали 45 тысяч рублей, а сейчас выплаты превышают 200 тысяч. Об этом в ходе совещания в Минтрансе рассказал гендиректор Шереметьево Михаил Василенко, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника. При этом он признал, что проблему с задержками выдачи багажа не удалось решить к 1 июля, как предполагалось ранее. По словам главы аэропорта, часть грузчиков «Аэрофлота», которые обрабатывали багаж раньше, уже спланировали отпуска и готовы были выйти осенью, а другие нашли новое место работы.

В свою очередь, сотрудник одной из авиакомпаний рассказал, что проблема с наймом новых грузчиков заключается в том, что человека, который ранее не работал на такой позиции в аэропортах, необходимо обучать на протяжении двух месяцев. Кроме того, аэропорт имеет статус стратегического объекта и не может нанимать на работу не граждан России.

Из-за проблемы с багажом было возбуждено 38 административных дел по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов.