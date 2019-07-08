Грузинский телеканал «Рустави-2» извинился перед зрителями за  оскорбления в адрес Владимира Путина

В заявлении канала на его сайте говорится, что высказывания телеведущего Георгия Габунии не соответствует высоким стандартам «Рустави-2». При этом руководство канала называет резкую реакцию грузинских властей на произошедшее ограничением свободы слова.

Телеведущий в вечернем эфире нецензурно высказался на русском языке о президенте России и его покойных родителях. После этого у здания телекомпании прошла стихийная акция протеста с требованием уволить журналиста. Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила высказывания ведущего. По её словам, они идут против всех грузинских традиций, служат расколу и росту напряжённости в стране.