В Госдуме призвали «морозить» отношения с Грузией после оскорбления в телеэфире в адрес Владимира Путина

Об этом написал в своём «Телеграм-канале» член комитета по международным делам Евгений Примаков. По его словам, «грузинское телевидение настолько глубоко пробило дно, что удивиться по-настоящему уже будет сложно». Депутат добавил, что грузинский президент критически оценила произошедшее, но извинений не прозвучало.

Примаков выразил сожаление, что из-за поведения одного телеведущего пострадает вся страна.

Накануне вечером телеведущий канала «Рустави-2» нецензурно высказался о Владимире Путин и его родителях.