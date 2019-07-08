В США по обвинениям в вовлечении несовершеннолетних в проституцию арестован мультимиллионер Джеффри Эпштейн

Это уже не первый арест 66-летнего финансиста и хорошего друга Дональда Трампа и Билла Клинтона.

11 лет назад Джеффри Эппштейн уже был арестован за вовлечение несовершеннолетних в проституцию. Тогда в рамках сделки со следствием он был приговорен к беспрецедентно низкому наказанию — 13-ти месяцам тюрьмы, большинство из которых он провел на своей вилле в Палм Бич во Флориде. В рамках этой сделки Эпстайн признался в совершении преступления штата и получил иммунитет от преследования по более тяжким обвинениям. Эпстайн является другом Билла Клинтона — который летал на его самолете, более известном как Лолита Экспресс, более двадцати раз, Дональда Трампа, который в двухтысячных заявлял, что знает Эпстайна пятнадцать лет и называл «отличным парнем». Заключал сделку с Эпштейном тогда генпрокурор Майами, а сейчас министр труда в кабинете Трампа Александер Акоста. В этом году суд вынес решение о том, что прокуроры тогда нарушил закон, не проинформировав жертв преступления о заключенной с Эпштейномм сделке с правосудием.

В ночь на воскресенье Джеффри Эпштейн был арестован в Нью-Джерси, сразу после того, как он вернулся на своем частном самолете в США из заграницы. Обвинения, которые мультимиллионеру будут предъявлены сегодня в суде Манхеттена, перед которым он предстанет, связаны с его прошлыми преступлениями — и также касаются вовлечения малолетних в занятие проституцией. USA Today со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что Эпстайн платил десяткам малолетних девушек за массаж и домогался их в своим домах во Флориде и Нью-Йорке. Его имение на Верджин Айленд называют «Островом оргий», сообщает телеканал Фокс Хьюз.

Джеффри Эпштейн обладает связями не только с Клинтоном и Трампом, но также с британским принцем Эндрю, и другими влиятельными людьми по всему миру. Дочь спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси Кристин написала в твиттере, что в скандале с Эпштейном, вероятно, окажутся замешаны «наши любимчики», не уточнив, кого имеет в виду.