Компания Игоря Ротенберга может получить 22 миллиарда рублей на создание системы мониторинга санкционных грузов

Перевозчикам эта услуга обойдется в 300 рублей в сутки.

Система мониторинга санкционных грузов создается по президентскому указу, согласно которому перевозчики смогут транспортировать их через Россию в третьи страны при условии использования специальных пломб. Применение этих устройств позволит отслеживать груз в реальном времени и даст гарантию того, что вагоны не разгружались. Именно созданием этой системы планирует заняться Центр развития цифровых платформ, принадлежащий «Ростеху» и бизнесмену Игорю Ротенбергу.

В Минтрансе рассказали РБК, что считают компанию подходящей на роль оператора системы. Соглашение планируется заключить на 10 лет. Фирма получит 22 миллиарда рублей, большая часть из которых пойдет на компенсацию эксплуатационных затрат. Деньги с перевозчиков за транзит будет получать государство.

Компания Ротенберга также является оператором системы «Платон», и использованные в ней технологии планируется внедрить в проект мониторинга санкционных грузов.