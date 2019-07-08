Дональд Трамп заявил, что Ирану следует соблюдать осторожность

Президент США сказал после того, как Тегеран объявил о повышении уровня обогащения урана. Трамп вновь сказал, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием. В свою очередь, госсекретарь Майк Помпео пообещал, что Вашингтон введёт новые санкции и обеспечит изоляцию Ирана в ответ на расширение ядерной программы.

Ограниченик уровня обогащения урана предусмотрено ядерной сделкой. В Иране заявили, что поскольку США из неё вышли, то и Тегеран не видит смысла её соблюдать,