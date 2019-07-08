Грузинский телеканал «Рустави-2» возобновил вещание, приостановленное после оскорблений в адрес Владимира Путина

Как передаёт ТАСС, в эфире сейчас идёт передача «Доброе утро, Грузия».

Вещание было временно прекращено из-за стихийной акции протеста, поводом для которой стали высказывания в эфире телеведущего Георгия Габунии. Он нецензурно отозвался о президенте России и его покойных родителях.

Президент Грузии и премьер-министр осудили высказывания в адрес Путина и отметили, что они служат расколу в стране. Российские власти ситуацию пока не комментируют.