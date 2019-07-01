Американский президент посоветовал Тегерану «быть осторожным» после решения повысить уровень обогащения урана

Как передает телеканал Fox News, Дональд Трамп выразил уверенность в том, что исламская республика никогда не будет обладать ядерным оружием.

Заявление Ирана усложняет ситуацию в регионе – сказал «Эху Москвы» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Климов подчеркнул, что достоверный сведений об изменениях работы с ураном пока нет. Речь идет лишь о заявлениях Тегерана.