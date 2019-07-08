Грузинская телекомпания «Рустави-2» временно прекратила вещание

Это произошло после того, как перед ее зданием началась акция протеста из-за матерных высказываний ведущего в адрес Владимира Путина.

Вещание «Рустави-2» не возобновится до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность телеканала и его журналистов, заявил в эфире гендиректор компании Ника Гварамия. Такое решение было принято на фоне стихийной акции протеста: собравшиеся у здания телекомпании люди требуют увольнения Гварамии и ведущего Георгия Габунии, допустившего нецензурные высказывания в адрес российского президента Владимира Путина и его покойных родителей. Гендиректор «Рустави-2» утверждает, что сотрудникам телеканала поступают угрозы. В свою очередь, в МВД заявили, что обеспечивают безопасность телекомпании и каждого ее работника.

Ранее руководство «Рустави 2» извинилось за поведение Габунии и подчеркнуло, что считает неприемлемым мат в эфире. Высказывания ведущего осудили и многие грузинские политики, включая президента Саломе Зурабишвили и премьер-министра Мамуку Бахтадзе.

Как сообщает ТАСС, вещание «Рустави-2» недавно возобновилось.